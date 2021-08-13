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13.08.2021 22:11
Рубрика: Власть

Мотострелковую бригаду ЗВО усилили бронемашинами БМП-2М

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу пресс-служба Западного военного округа проинформировала, что в дислоцированную в Ленинградской области мотострелковую бригаду поступили 10 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Сообщается, что до конца года на вооружение войск ЗВО должны передать еще 30 единиц такой техники.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Из открытых источников известно, что БМП-2, предназначенную для доставки военнослужащих на передний край, прикрытия и поддержки пехоты в бою, модернизировали с конкретной целью. Командованию Сухопутных войск было важно повысить мобильность, огневую мощь и защищенность техники мотострелковых подразделений. Усовершенствованная БМП-2М этим требованиям в целом отвечает.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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На бронемашину установили автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое. Тот и другой получили современные приборы панорамного прицеливания и наблюдения. Благодаря чему вооружение БМП-2М можно эффективно применять в любое время суток. Еще экипаж снабдили новой радиостанцией Р-168 "Акведук", способной устойчиво работать в условиях активных радиоэлектронных помех.

Наряду со штатной 30-мм пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, предусмотрена установка на эту машину автоматического 30-мм гранатомета с боекомплектом в 300 выстрелов. А также противотанкового ракетного комплекса "Корнет" с лазерным управлением. Он может уничтожать хорошо защищенные цели на дальности до 8 000 метров и прожигать кумулятивной струей до 1 300 мм брони. У "Корнета" имеются также ракеты с фугасной боевой частью.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемой ракеты.

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