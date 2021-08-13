В Петербурге главного технолога зоопарка задержали за взятку

В Петербурге главного технолога Ленинградского зоопарка задержали с поличным по подозрению в получении взятки.

Как сообщил СК города, вечером 12 августа в автомобиле на территории зоопарка его сотрудник получил взятку в размере 500 тысяч рублей от мужчины, действовавшего в рамках "оперативного эксперимента". Эта сумма предназначалась за содействие в продолжении сотрудничества по заключению договоров с конкретным предприятием на поставку товаров для зоопарка.

Следователи СК изобличили главного технолога совместно с сотрудниками регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело, в зоопарке прошли обыски.

В ближайшее время суд изберет 53-летнему фигуранту меру пресечения. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства предполагаемой коррупционной деятельности.