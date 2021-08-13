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13.08.2021 14:00
Рубрика: Происшествия

Житель Вологды женился на дочери убитой им женщины

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Следком РФ по Вологодской области Фото: Следком РФ по Вологодской области
Фото: Следком РФ по Вологодской области

Следственный комитет Вологодской области завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Вологды. Он обвиняется в убийстве будущей тещи. Дело возбудили по статьям 222, 119 УК РФ - убийство, незаконный оборот оружия и угроза убийством, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: СК РФ/РИА Новости
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ЧП, по версии следствия, произошло еще семь лет назад. Мужчина из неприязненных побуждений к будущей теще, женщине 48 лет, вывез ее обманом в уединенное место, застрелил и закопал в канаве у деревни Труфаново Вологодского района. Спустя какое-то время он женился на дочери убитой.

В октябре прошлого года житель Вологды угрожал убийством уже своей жене. Та обратилась в полицию и сообщила об известных ей обстоятельствах гибели матери. Об этом рассказал супруг. По словам женщины, она молчала, боясь расправы.

В ходе раскопок на месте предполагаемого убийства обнаружили останки женщины. Судебная экспертиза подтвердила факт применения огнестрельного оружия. В доме у подозреваемого изъяли оружие, в том числе и самодельное. Мужчину задержали.

Следствие собрало необходимую доказательную базу, хотя подозреваемый вину отрицает. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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