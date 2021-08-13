Астраханский губернатор проведет Прямую линию с жителями

17 августа в 12.00 состоится Прямая линия губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в ходе которой он ответит на вопросы жителей региона.

Как сообщает пресс-служба главы региона, астраханцы могут оставлять любые интересующие их вопросы главе региона на сайте вопросгубернатору30.рф, он уже начал свою работу, в настоящее время поступило свыше 500 вопросов.

Для отправки своего сообщения губернатору на сайте необходимо указать фамилию, имя, дату рождения, адрес, телефон и электронный адрес. На портале также есть возможность отправить видеосообщение.

Вопросы также будут приниматься непосредственно в ходе прямого эфира, начиная с 12.00 по бесплатному телефону: 8-800-222-73-77.

Трансляцию Прямой линии проведут местные телеканалы: ГТРК "Лотос" и "Астрахань 24", а также радиостанция "Южная волна". Кроме этого, смотреть выступление можно будет в прямом эфире Инстаграмм-аккаунта губернатора.

Как сообщил глава региона, он принял решение организовать Прямую линию по поручению Президента РФ Владимира Путина.

- Я открыт к конструктивной дискуссии. Давайте вместе развивать наш регион для всех и для каждого, - заявил Игорь Бабушкин.