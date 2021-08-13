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13.08.2021 15:14
Рубрика: Власть

На заседании регионального штаба обсудили вопросы газификации Адыгеи

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Доме правительства премьер-министр РА Геннадий Митрофанов провел заседание регионального штаба по газификации Республики Адыгея.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В мероприятии приняли участие министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен, гендиректор АО "Газпром газораспределение Майкоп" Игорь Сырчин, представители органов власти, МФЦ, ЦУР, а также в режиме видеоселектора - руководители муниципальных образований.

Фото: Алексей Гусев
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Премьер-министр РА подчеркнул, что в рамках исполнения поручения президента России по бесплатной для населения догазификации в Адыгее около 16,8 тысячи домовладений до 2022 года смогут быть обеспечены газом. По оценкам специалистов, на эти цели потребуется 4 миллиарда рублей.

"Работа по заявочной кампании находится под личным контролем главы республики Мурата Кумпилова. При наличии технических возможностей в текущем году газ будет проводиться до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах. На местах необходимо уделить особое внимание разъяснительной работе по подаче заявок и соблюдению гражданами сроков подготовки своих домовладений к бесплатному подключению к газовым сетям", - сказал Геннадий Митрофанов.

Отмечено, что на сегодняшний день во всех муниципалитетах образованы штабы по социальной газификации, сотрудники районных администраций занимаются инвентаризацией негазифицированных домовладений, ведут подомовые обходы для составления единого реестра участников программы.

По информации гендиректора АО "Газпром газораспределение Майкоп", на сегодняшний день в работе находится около 650 заявок. Уточненный план-график догазификации компанией будет представлен на утверждение в региональный штаб до 20 августа текущего года.

Отдельно участники заседания обсудили вопросы, касающиеся согласования с муниципалитетами и дорожными службами прокладки газопроводов под автомобильными дорогами.

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