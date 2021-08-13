Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за прогноза о двухмесячной норме осадков

Режим чрезвычайной ситуации объявили на территории Новороссийска на 13 и 14 августа. Как сообщили в пресс-службе администрации города, чуть больше чем за сутки ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков.

- С 9:00 часов в городе введен режим ЧС, Продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий, - говорится в сообщении.

Жителей города попросили по возможности оставаться дома и покидать жилища только при необходимости. Также горожанам и гостям Новороссийска посоветовали не посещать пляжи и низинные территории, не пользоваться личными автомобилями.

За ночь с 12 на 13 августа в Новороссийске уже выпало 52 миллиметра осадков, теперь прогнозируется усиление ветра до 30 метров в секунду. Как рассказал в своем аккаунте в Instagram глава города Игорь Дяченко, возможно формирование смерчей.

- Жилищно-коммунальные службы начиная с ночи устраняют последствия сильного дождя, расчищают дороги и ливневки. Ресурсники устраняли аварийные отключения электричества на 6-ти участках в Приморском и Новороссийском районах. На этот час везде энергоснабжение восстановлено, - отметил Дяченко.