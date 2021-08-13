СК завел дело после массового отравления детей в Батайске

После отравления детей в детском саду города Батайска Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщает СК РФ региона.

Напомним, 10 августа воспитанники детского сада №27 почувствовали себя плохо после употребления пищи. У них появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.

К вечеру четверга выявлен 51 контактный воспитанник, из них пять детей были госпитализированы. У 22 дошкольников подтвержден диагноз сальмонеллез.

"Уголовное дело передано для дальнейшего расследование в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ростовской области", - проинформировали в СК региона.

С участием представителей Роспотребнадзора изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное.