В детском саду Батайска отравились 22 ребенка

Дошкольное учреждение № 27 Батайска, к которому приписано 455 детей, со вчерашнего дня закрыт по санитарным причинам. Дезинфекционная профилактическая обработка всех помещений и дворовой территории будет проводиться также 13 августа.

В среду многие воспитанники не пришли в детский сад из-за появившихся симптомов отравления - рвота, диарея, повышенная температура. Часть детей пришла с подобными симптомами с группы, и родителей срочно просили забрать их.

В пресс-службе правительства региона сообщили подробности ЧП.

К вечеру четверга выявлен 51 контактный воспитанник, из них пять детей госпитализированы в ЦГБ Батайска и ЦГБ Ростова-на-Дону. У 22 дошкольников подтвержден диагноз сальмонеллез.

Сейчас идет служебное расследование причин произошедшего. Сотрудниками Роспотребнадзора взяты мазки на анализ у 10 сотрудников, соскобы с посуды на пищеблоке и в группах, которые посещали заболевшие воспитанники.

На данный момент, по сообщению пресс-центра регионального правительства, состояние здоровья заболевших детей удовлетворительное.