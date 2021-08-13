В Анапе после сильного ливня перекрыта часть федеральной трассы

В пятницу утром в районе анапского поселка Виноградный из-за подтопления в результате мощного ливня оказалась частично перекрыта часть федеральной дороги. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пострадавших нет. На месте происшествия работает водооткачивающая техника.

По информации пресс-службы администрации Анапы, за ночь в городе-курорте выпала месячная норма осадков.

"Решением мэра Анапы введен режим повышенной готовности, все силы городских и экстренных служб брошены на борьбу с последствиями ночной стихии", - говорится в сообщении. - За неполные сутки на Анапу обрушилось 109 мм осадков. Многие участки города, в том числе в жилом секторе, оказались подтопленными".

Всю ночь в Анапе продолжались работы по откачке воды из дворов. Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки Виноградного и Уташа.

В ликвидации последствий задействованы подразделения "Кубань-Спас", муниципальной службы спасения, пожарно-спасательного гарнизона, аварийные бригады "Водоканала". Также в Анапу прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехники из краевого ГУ МЧС России.

Восстановительные работы продолжаются.

По прогнозам метеорологов, в течение суток Анапу может накрыть еще один удар стихии.

Тем временем

По данным ГУ МЧС России по Кубани, в Анапе по результатам обследования территорий было подтоплено 15 приусадебных участков, вода заходила в подвальные помещения трех многоквартирных домов. Эвакуация населения не проводилась. По состоянию на 06.00, проводятся работы по откачке воды.