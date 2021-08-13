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13.08.2021 13:35
Рубрика: Происшествия

В Геленджике задержали объявленного в розыск экс-полицейского

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении двух бывших оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела МВД России по Геленджику задержали одного из фигурантов, который скрывался от органов следствия. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

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Как ранее писала "РГ", в июле этого года подозреваемые на улице преградили движение автомобилю, в котором находились два представителя строительной компании.

- Один из фигурантов открыл водительскую дверь, вывел водителя на улицу и необоснованно применил физическую силу, отчего тот упал, а после применил в отношении не оказывавшего сопротивление мужчины спецсредства, - уточнили следователи. - Затем подозреваемые доставили обоих мужчин в отдел полиции, где без законных оснований удерживали, вымогая деньги. Угрожая наступлением негативных для потерпевших последствий, сотрудники полиции потребовали передать им 1,7 миллиона рублей.

В результате один из потерпевших передал им часть требуемой суммы, обналичив карту, а оставшиеся деньги передала родственница задержанных. Только после этого пострадавших отпустили. Позже они обратились с заявлением к правоохранителям. Подозреваемые скрылись от органов следствия и были объявлены в федеральный розыск.

Кроме того, в ходе следствия была установлена причастность к совершению этого преступления еще двух сотрудников полиции, прикомандированных в отдел МВД РФ по Геленджику из другого региона, подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением специальных средств, и знакомого одного из фигурантов, обвиняемого в мошенничестве.

В итоге удалось установить местонахождение 33-летнего фигуранта, и он вместе со своим знакомым был задержан сотрудниками УФСБ РФ по краю. Устанавливаются все обстоятельства дела и местонахождение находящегося в федеральном розыске фигуранта.

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