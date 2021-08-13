В Керчи из-за подтопления перекрыли центральные улицы

После выпадения за последние сутки более суточной нормы осадков власти Керчи заявили о перекрытии нескольких центральных улиц. Также в мэрии посоветовали автомобилистам воздержаться от поездок на личных машинах до прекращения шторма.

Речь идет о перекрестке улицы Самойленко и Борзенко и улице Еременко в районе стадиона имени 50-летия Октября. В районе остановок АТС и СРЗ - проезд свободный. Также на маршруты сегодня не вышел электротранспорт, но автобусы работают в штатном режиме.

- Однако в связи с подтоплением улицы Самойленко схема движения маршрутов № 41, № 40, № 19, № 23 изменена: с заездом на остановку "Сильпо" автобусы едут по улице Кирова через улицу Еременко, - уточнили в мэрии. - А маршруты № 35, 24 следуют через улицу Еременко (остановка Швейная фабрика) по улице Борзенко до больницы № 1 и поворачивают на Вокзальное шоссе.

Накануне в центральной части города стадион подтопили воды реки Катерлез. А вдоль русла реки Восточный Булганак в город пришло порядка 60 тысяч кубометров воды. В зоне подтопления оказались оптово-розничный рынок, где в воде плавали всплывшие спелые арбузы, и рыбоконсервный завод "Пролив". На территории последнего открыли все ворота, чтобы вода могла беспрепятственно уходить в море.

На 13 и 14 августа в Керчи по-прежнему прогнозируются сильнейшие ливни. За ближайшие дни синоптики прогнозируют более двух месячных норм осадков. Поэтому жителям и гостям Керчи опять посоветовали быть готовыми к эвакуации, приготовив личные документы, вещи и предметы первой необходимости.