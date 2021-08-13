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Рубрика: Происшествия

В Крыму педагога вуза задержали за передачу взятки в 200 тысяч рублей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю Фото: Пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю
Фото: Пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задержали сотрудника одного из вузов Крыма. Он подозревается в посредничестве при передаче крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве в крупном размере. По данным следствия, преподаватель кафедры одного из крымских вузов рассказал жительнице крымской столицы, что за определенную сумму может помочь ей без экзаменов поступить на определенный факультет, чтобы получить степень магистра. При этом он вызвался стать посредником в передаче взятки вышестоящему сотруднику вуза.

- Будучи введенной в заблуждение, девушка передала преподавателю вуза 200 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе.

При обыске в жилище преподавателя оперативники обнаружили и изъяли полученные от студентки деньги. Следствие выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает других лиц, которые могли пострадать от противозаконных действий педагога.

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