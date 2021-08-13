В Сочи смерч прокатился над акваторией Черного моря к берегу

В Сочи подтвердились прогнозы по формированию смерчей над Черным морем.

"В Краснодарский край пришел мощный циклон, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - До 16 августа действует штормовое предупреждение. В Сочи ситуация полностью контролируется. В нашем городе ожидаются затяжные дожди, в некоторых местах ливни с грозами. Возможно формирование смерчей, поднятие уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. На море шторм - 4 балла".

Очевидцы сняли на видео смерч в Лазаревском районе. На кадрах видно, как смерчевой столб движется к береговой линии, где по всей видимости распадается. При этом отдыхающие в непогоду достаточно спокойно гуляют по пляжу, где расставлено оборудование. Разрушений не зафиксировано.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе мэрии курорта, "в Лазаревском районе все в штатном режиме. Информации у оперативных служб нет".

- К нам официального сообщения о смерче в Сочи не поступало, - уточнила корреспонденту "РГ" заместитель начальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова.