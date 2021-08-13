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13.08.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

В Темрюке началась эвакуация жителей из-за подтопления 800 домов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Менее чем за сутки на территории Темрюкского района Кубани выпало 175 миллиметров осадков, подтоплено порядка 800 домовладений. Об этом сообщает глава Темрюкского района Федор Бабенков на своей странице в Instagram.

Фото: iStock
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"Для борьбы со стихией мобилизованы все силы, на протяжении всей ночи оперативные службы оказывали помощь населению, - говорится в сообщении. - В поселке Волна Революции и Темрюке проводится эвакуация жителей".

В ближайшие сутки на всем Таманском полуострове также ожидаются обильные осадки. Бабенков в первую очередь поручил обследовать места круглосуточного массового пребывания детей и предусмотреть возможность экстренной эвакуации.

На территории района введен режим ЧС, ситуация находится на особом контроле. Объекты электо- и газоснабжения работают в штатном режиме. Все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, из-за выпадения обильных осадков на Кубани зафиксированы подтопления низменных участков территорий в пяти муниципальных образованиях - Анапе, Новороссийске, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.

В ликвидации последствий удара стихии задействованы 673 человек и 224 единицы техники.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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