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13.08.2021 17:07
Рубрика: Общество

В "Ушаковке" подвели итоги приемной кампании 2021 года

Текст: Олег Сергеев
В Государственном морском университете (ГМУ) имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, как показали результаты приемной кампании этого года, значительно вырос проходной балл по ЕГЭ, стало гораздо больше желающих осваивать такие сложные специальности, как "ТЭТР" и "УВТиГОС", а девочки теперь хотят стать не только судоводителями, но и судомеханиками.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Именно повышенный интерес отмечен к таким специальностям, как "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования" и "Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства", особо подчеркнули в приемной комиссии. В этом году здесь существенно возрос конкурс среди ребят, которые хотели бы стать высококвалифицированными радиоэлектронщиками и логистами - "ТЭТР" - 4,8 заявления на место, "УВТиГОС" - 5,87.

Фото: Олег Сергеев
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"Это действительно хотелось бы отметить особо. Ведь многие обычно сомневаются, хватит ли знаний и сил, чтобы справиться с учебой. Видимо, в этом году абитуриенты к нам пришли значительно сильнее, собственно об этом же говорит и проходной балл по ЕГЭ", - отметила Лидия Ятченко - ответственный секретарь приемной комиссии ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова:

Это важно для любого вуза - "качество абитуриента", уровень подготовки вчерашних школьников, а ныне претендентов на гордое звание "ушаковец". Поэтому, когда, по сравнению с прошлым годом, максимальный балл ЕГЭ, с которым приходили поступать на судовождение, вырос с 208 до 271 - подобное стало отличной новостью. Как, собственно, и увеличение бюджетных мест. К примеру, в 2019-м их было 317, а вот в 2021-м стало уже 408. Конкурс при этом увеличился, самый высокий был на специальность "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" - 8,83 человека на место.

Стало больше и абитуриентов, которых в приемной комиссии негласно называют "сознательными", то есть тех, кто мечтал, очень хотел и последние годы стремился поступить исключительно в "Ушаковку".

"Когда мы видим, что даже при благоприятном стечении обстоятельств абитуриент по баллам ЕГЭ вряд ли может рассчитывать на бюджет, всегда говорим об этом и советуем выбрать другой вуз. В этот раз было сложно убедить, многие готовы были на любую другую специальность, только бы остаться учиться в "Ушаковке", - продолжает ответственный секретарь приемной комиссии "Ушаковки" Лидия Ятченко

А вот девочки не выдержали конкуренции, если в ходе приемной кампании на плавательные специальности было подано 13 заявлений, то в итоге на бюджет смогли поступить только две претендентки: одна на судовождение и одна на судомеханический факультет.

Вплоть до 17 августа в приемной комиссии будут заниматься проверкой сведений, предоставленных абитуриентами, после чего выйдут приказы о зачислении, и тогда уж точно все абитуриенты 2021 года смогут выдохнуть, ведь это значит, что они приняты в большую семью "Ушаковки".

Справка

Государственный морской университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова готовит кадры по 30 специальностям и направлениям подготовки высшего образования, девяти специальностям СПО. Три института, пять факультетов, 27 кафедр, филиалы в Ростове-на-Дону и Севастополе.

Университет располагает суперсовременной тренажерной базой, которая полностью соответствует реальному судовому оборудованию, В том числе есть тренажер управления и маневрирования судном, тренажеры систем связи и электронной картографии, применяются современные образовательные дистанционные технологии. В 2020 году был введен в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус "Юг", оснащенный самым современным тренажерным, телекоммуникационным и лабораторным оборудованием.

Сегодня университет представляет собой современный научно-образовательный комплекс, осуществляющий подготовку кадров для транспортной отрасли экономики страны по полному циклу подготовки: школа - колледж - вуз - аспирантура - докторантура.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

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