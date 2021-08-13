В "Ушаковке" подвели итоги приемной кампании 2021 года

Именно повышенный интерес отмечен к таким специальностям, как "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования" и "Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства", особо подчеркнули в приемной комиссии. В этом году здесь существенно возрос конкурс среди ребят, которые хотели бы стать высококвалифицированными радиоэлектронщиками и логистами - "ТЭТР" - 4,8 заявления на место, "УВТиГОС" - 5,87.
"Это действительно хотелось бы отметить особо. Ведь многие обычно сомневаются, хватит ли знаний и сил, чтобы справиться с учебой. Видимо, в этом году абитуриенты к нам пришли значительно сильнее, собственно об этом же говорит и проходной балл по ЕГЭ", - отметила Лидия Ятченко - ответственный секретарь приемной комиссии ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова:
Это важно для любого вуза - "качество абитуриента", уровень подготовки вчерашних школьников, а ныне претендентов на гордое звание "ушаковец". Поэтому, когда, по сравнению с прошлым годом, максимальный балл ЕГЭ, с которым приходили поступать на судовождение, вырос с 208 до 271 - подобное стало отличной новостью. Как, собственно, и увеличение бюджетных мест. К примеру, в 2019-м их было 317, а вот в 2021-м стало уже 408. Конкурс при этом увеличился, самый высокий был на специальность "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" - 8,83 человека на место.
Стало больше и абитуриентов, которых в приемной комиссии негласно называют "сознательными", то есть тех, кто мечтал, очень хотел и последние годы стремился поступить исключительно в "Ушаковку".
"Когда мы видим, что даже при благоприятном стечении обстоятельств абитуриент по баллам ЕГЭ вряд ли может рассчитывать на бюджет, всегда говорим об этом и советуем выбрать другой вуз. В этот раз было сложно убедить, многие готовы были на любую другую специальность, только бы остаться учиться в "Ушаковке", - продолжает ответственный секретарь приемной комиссии "Ушаковки" Лидия Ятченко
А вот девочки не выдержали конкуренции, если в ходе приемной кампании на плавательные специальности было подано 13 заявлений, то в итоге на бюджет смогли поступить только две претендентки: одна на судовождение и одна на судомеханический факультет.
Вплоть до 17 августа в приемной комиссии будут заниматься проверкой сведений, предоставленных абитуриентами, после чего выйдут приказы о зачислении, и тогда уж точно все абитуриенты 2021 года смогут выдохнуть, ведь это значит, что они приняты в большую семью "Ушаковки".
Государственный морской университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова готовит кадры по 30 специальностям и направлениям подготовки высшего образования, девяти специальностям СПО. Три института, пять факультетов, 27 кафедр, филиалы в Ростове-на-Дону и Севастополе.
Университет располагает суперсовременной тренажерной базой, которая полностью соответствует реальному судовому оборудованию, В том числе есть тренажер управления и маневрирования судном, тренажеры систем связи и электронной картографии, применяются современные образовательные дистанционные технологии. В 2020 году был введен в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус "Юг", оснащенный самым современным тренажерным, телекоммуникационным и лабораторным оборудованием.
Сегодня университет представляет собой современный научно-образовательный комплекс, осуществляющий подготовку кадров для транспортной отрасли экономики страны по полному циклу подготовки: школа - колледж - вуз - аспирантура - докторантура.