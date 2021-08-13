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13.08.2021 11:15
Рубрика: Власть

Дмитрий Артюхов побывал в "красной зоне" инфекционного госпиталя

Текст: Елена Панова (ЯНАО)
В "красную зону" инфекционного госпиталя в Новом Уренгое зашел губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе очередной поездки по региону. Он поговорил с врачами, встретился с пациентами, посмотрел, как госпиталь оснащен.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Как уже сообщала "РГ", путь главы региона лежит от Салехарда до Ноябрьска. Глава округа останавливается по дороге в каждом районе. В этом году, как и в прошлом, Дмитрий Артюхов лично за рулем автомобиля проедет больше тысячи километров.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Дмитрий Артюхов снова сел за руль и отправился по дорогам Ямала

- В достойных условиях находятся больные и работают врачи в новом инфекционном корпусе, - написал Дмитрий Артюхов в своем Instagram, рассказывая землякам о ходе поездки. - Здесь самое лучшее оборудование, палаты светлые, комфортные. Одно настораживает: заработать этот объект должен был давно - сейчас за срыв сроков подрядчику выставляем колоссальную неустойку.

Действительно, инфекционный госпиталь должен был открыться еще в конце прошлого года. В условиях пандемии, когда болеют сотни, тысячи людей, соблюдение сроков строительства важно как никогда. Поэтому решимость Дмитрия Артюхова, его категоричное отношение к строителям объяснимы.

- Срыв ввода госпиталя в эксплуатацию вызван как действиями подрядчика, который работал по контракту на его строительстве, так и объективными причинами, которые помешали ему сдать объект вовремя, - объяснили в дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО. - Сейчас принимаются меры по правовому воздействию на компанию, которая строила госпиталь. В адрес этого предприятия уже направлены претензии с требованиями об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств.

В дирекции пояснили, что задержка в числе прочего была связана со сложностью строительства самого объекта. Подрядчику пришлось одновременно выполнять подготовку проектной документации, проводить инженерные изыскания, непосредственно строительные работы и поставку сложнейшего медицинского оборудования.

Фото: iStock
На Ямале уже почти каждый второй житель поставил прививку от COVID-19

И все же госпиталь сейчас эффективно работает. Что невероятно важно в условиях, когда заболеваемость коронавирусом пока не стабилизировалась.

Отметим, в суровых условиях Крайнего Севера на Ямале в кратчайшие сроки были построены и введены под ключ сразу два объекта здравоохранения. На это потребовался всего год. Сейчас в новом инфекционном госпитале в Новом Уренгое развернуто 164 койки при максимальной мощности 200 коек. В нем есть все необходимое оборудование для диагностики и лечения больных: КТ, рентген, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы.

В госпитале открыто и реанимационное отделение. Сегодня там проходят лечение девять пациентов.

Боксы двухместные, в каждом есть отдельная санитарная комната с душевой кабиной. Кроме того, они конструктивно подготовлены и для маломобильных пациентов. В палатах оборудованы специальные консоли с кнопкой вызова медперсонала. В каждое помещение заведен кислород. Аналогичный госпиталь на 100 коек работает в Салехарде.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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