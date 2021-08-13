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13.08.2021 16:51
Рубрика: Экономика

Фото: Уральские селекционеры работают над коноплей новых сортов

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Фото, видео: Татьяна Андреева

Новые сорта конопли представили ученые Уральского аграрного университета на всероссийской выставке День поля в селе Кадниково близ Екатеринбурга. На делянке, где демонстрируются передовые разработки российских селекционеров в области полевых культур, конопляный участок виден издалека - растения вымахали до трех метров высотой и никакая засуха им не страшна.

Фото: Юлия Филимонова/ Уральский государственный аграрный университет
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Как пояснил корреспонденту "РГ" кандидат сельскохозяйственных наук, проректор по научной работе вуза Михаил Карпухин, сорта конопли, над которыми ведутся работы, не имеют наркотической составляющей. Не только траву, но и семена растения можно использовать во многих отраслях - от пищевой до целлюлозной. На учебном поле университета конопля возделывается уже несколько лет. Но перед каждым посевом ученые извещают сотрудником МВД о планах по выращиванию этого растения, чтобы не возникали вопросы о законности проводимых работ.

В деловой программе выставки предусмотрена отдельная сессия, посвященная обсуждению вопросов выращивания и использования конопли в агропромышленном комплексе страны.

Кстати, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram предложил выращивать техническую коноплю для пополнения региональной казны: "Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю... А если серьезно, это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей. И мы действительно попробуем ее выращивать".

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Фото

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