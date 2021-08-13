Фото: Уральские селекционеры работают над коноплей новых сортов

Новые сорта конопли представили ученые Уральского аграрного университета на всероссийской выставке День поля в селе Кадниково близ Екатеринбурга. На делянке, где демонстрируются передовые разработки российских селекционеров в области полевых культур, конопляный участок виден издалека - растения вымахали до трех метров высотой и никакая засуха им не страшна.

Как пояснил корреспонденту "РГ" кандидат сельскохозяйственных наук, проректор по научной работе вуза Михаил Карпухин, сорта конопли, над которыми ведутся работы, не имеют наркотической составляющей. Не только траву, но и семена растения можно использовать во многих отраслях - от пищевой до целлюлозной. На учебном поле университета конопля возделывается уже несколько лет. Но перед каждым посевом ученые извещают сотрудником МВД о планах по выращиванию этого растения, чтобы не возникали вопросы о законности проводимых работ.

В деловой программе выставки предусмотрена отдельная сессия, посвященная обсуждению вопросов выращивания и использования конопли в агропромышленном комплексе страны.

Кстати, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram предложил выращивать техническую коноплю для пополнения региональной казны: "Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю... А если серьезно, это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей. И мы действительно попробуем ее выращивать".