Объявившую себя "ангелом" свердловчанку заподозрили в попытке убить сына

Молодую жительницу Екатеринбурга подозревают в покушении на жизнь двухлетнего сына.

По информации пресс-секретаря Следственного комитета Свердловской области Александра Шульги, в ночь на 13 августа подозреваемая попыталась убить малыша. Ей удалось серьезно ранить ребенка - он остался жив только благодаря умелым и оперативным действиям врачей.

"25-летняя женщина не работает, не судима, на учете в полиции не состояла. Жалоб от соседей на нее не поступало. При осмотре квартиры сыщики нашли в разных местах следы крови", - сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Оперуполномоченные поговорили и с отцом малыша (они с женой с недавних пор живут раздельно). "Он рассказал, и что весной поведение женщины резко изменилось: она стала себя называть "ангелом света", - уточнил полковник Горелых.

Подозреваемую доставили на освидетельствование в больницу. Возбуждено дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство ребенка). Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.