Тюменская область отмечает 77-летие ударными темпами вакцинации

14 августа жители Тюменской области отметят день ее рождения - с момента выхода указа президиума Верховного Совета СССР об образовании нового сибирского региона минуло 77 лет. Отметят, как и прошлым летом, без уличных празднеств - на дворе пандемия, концерты пройдут онлайн, но предаваться унынию нет повода: один из самых экономически развитых субъектов РФ сумел оправиться после мощного коронавирусного удара, нанесенного ему в прошлом году, не просто удерживает позиции по объемам промышленного производства - заметно наращивает, одновременно увеличивая социальную поддержку граждан.

Считая вакцинацию наибольшего числа жителей главным залогом поступательного движения, власти и медучреждения области преуспели в темпах. Минимальный "прививочный порог" для населения, необходимый для победы над пандемией, определен, как известно, в 60 процентов. В ближайшее время регион достигнет желаемого результата: сейчас привиты одним либо двумя компонентами вакцины 523 тысячи человек, осталось (до планки в те самые 60 процентов) еще 170 тысяч. В первую очередь именно эти цифры назвал на прошедшей накануне встрече с представителями СМИ губернатор Александр Моор. Он поблагодарил всех, кто привился, призвал последовать их примеру других и сообщил, что сам он готовится уже к ревакцинации.

Тюменское здравоохранение испытывает сверхнагрузки - тысячи медиков заняты в моногоспиталях, привлечены к прививочной кампании. В первой декаде августа ежесуточный прирост инфицированных составлял около 280 человек. Противостояние с коронавирусом обходится бюджету в многомиллиардные суммы. При всем при том программа модернизации отрасли идет по утвержденному ранее плану - в соответствии с задачами нацпроекта. В 2020-м в одиннадцати муниципалитетах открыт 41 фельдшерско-акушерский пункт, в нынешнем году к ним прибавятся еще 6. Осенью откроется новая поликлиника в Тюмени. В ближайшие годы реконструируют и капитально отремонтируют свыше трех десятков объектов здравоохранения.

В 2021-м почти три пятых расходов казны носят сугубо социальный характер. Об уровне соцподдержки сибиряков свидетельствуют сравнительные объемы целевых трат: сегодня они более чем вдвое превышают показатель трехлетней давности. По словам Александра Моора, число получателей соцподдержки приблизилось к 400 тысячам. Это практически каждый четвертый житель области. Среди них получатели региональных материнских пособий, многодетные семьи. Кстати сказать, в первом полугодии на тюменской земле новорожденных появилось больше, чем в январе-июне прошлого года, что, безусловно, настраивает на оптимизм. Уместно добавить, что по приросту заключенных браков статистика тоже радует.

Ну и детсадов со школами прибудет, судя по всему, изрядно. 1 сентября в городах, поселках и селах распахнут двери сразу семь новых школ. Заключены контракты на строительство еще трех. В нынешнем году количество детсадов вырастет на десять, вскоре здесь приступят к возведению еще нескольких зданий.

Что касается экономики, то ее состояние характеризует, в частности, индекс промпроизводства. При сопоставлении первого полугодия с аналогичным предыдущим мы видим уверенный прирост в десять процентов, достигнутый в основном благодаря обрабатывающим и перерабатывающим секторам индустрии - базовым для региона. Крупнейшим достижением для него стало возвращение в первую тройку субъектов Федерации с лучшими инвестиционным климатом и привлекательностью.