Тюменская область отмечает 77-летие ударными темпами вакцинации

Новости

От COVID умерла актриса Дурдана Батт 13:15
На месте взрыва в Воронеже появился народный мемориал 13:08
Меркель посетит Россию с официальным визитом перед поездкой на Украину 13:06
Развивающим 4G компаниям осенью продлят лицензии 12:59
Калининградец обманул спасателей, чтобы вытащить сенбернара из ямы 12:56
Тайка Вайтити рассказал о своем фильме по вселенной "Звездных войн" 12:55
На Урале магазин заплатит компенсацию за мусорку под окном квартиры 12:51
Лавров: Россия не должна допустить забвения подвигов героев ВОВ 12:47
Ил-112 совершил первый перелет 12:44
Россияне за 1,5 года подали 19 млн заявлений на соцвыплаты через "Госуслуги" 12:44
В Москве женщина бросила младенца во дворе 12:35
Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат снова попросил об УДО 12:35
МЧС: В Еврейской автономной области из-за паводка объявлен режим ЧС 12:34
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей 12:30
Чернышенко рассказал о тестировании записи в детсад через "Госуслуги" 12:30
Олимпийский чемпион Клаудиньо перешел в "Зенит" 12:29
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей 12:21
На приютившую истринских беглецов семейную пару завели дело 12:20
Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински 12:16
В Арктике запустят спутниковые группировки для доступа к интернету 12:16
Под Иваново пропал девятилетний мальчик 12:12
Состояние пострадавших от взрыва в Воронеже тяжелое, но стабильное 12:06
Объявившую себя "ангелом" свердловчанку заподозрили в попытке убить сына 12:01
Взрывотехники ФСБ изучают пробы с места взрыва в Воронеже 11:59
В Сочи из-за сильного шторма закрыли все черноморские пляжи 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 12:11
Рубрика: Власть

Тюменская область отмечает 77-летие ударными темпами вакцинации

Текст: Иван Ман
14 августа жители Тюменской области отметят день ее рождения - с момента выхода указа президиума Верховного Совета СССР об образовании нового сибирского региона минуло 77 лет. Отметят, как и прошлым летом, без уличных празднеств - на дворе пандемия, концерты пройдут онлайн, но предаваться унынию нет повода: один из самых экономически развитых субъектов РФ сумел оправиться после мощного коронавирусного удара, нанесенного ему в прошлом году, не просто удерживает позиции по объемам промышленного производства - заметно наращивает, одновременно увеличивая социальную поддержку граждан.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Считая вакцинацию наибольшего числа жителей главным залогом поступательного движения, власти и медучреждения области преуспели в темпах. Минимальный "прививочный порог" для населения, необходимый для победы над пандемией, определен, как известно, в 60 процентов. В ближайшее время регион достигнет желаемого результата: сейчас привиты одним либо двумя компонентами вакцины 523 тысячи человек, осталось (до планки в те самые 60 процентов) еще 170 тысяч. В первую очередь именно эти цифры назвал на прошедшей накануне встрече с представителями СМИ губернатор Александр Моор. Он поблагодарил всех, кто привился, призвал последовать их примеру других и сообщил, что сам он готовится уже к ревакцинации.

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз Север"
Газификация в Тюменской области имеет социальную направленность

Тюменское здравоохранение испытывает сверхнагрузки - тысячи медиков заняты в моногоспиталях, привлечены к прививочной кампании. В первой декаде августа ежесуточный прирост инфицированных составлял около 280 человек. Противостояние с коронавирусом обходится бюджету в многомиллиардные суммы. При всем при том программа модернизации отрасли идет по утвержденному ранее плану - в соответствии с задачами нацпроекта. В 2020-м в одиннадцати муниципалитетах открыт 41 фельдшерско-акушерский пункт, в нынешнем году к ним прибавятся еще 6. Осенью откроется новая поликлиника в Тюмени. В ближайшие годы реконструируют и капитально отремонтируют свыше трех десятков объектов здравоохранения.

В 2021-м почти три пятых расходов казны носят сугубо социальный характер. Об уровне соцподдержки сибиряков свидетельствуют сравнительные объемы целевых трат: сегодня они более чем вдвое превышают показатель трехлетней давности. По словам Александра Моора, число получателей соцподдержки приблизилось к 400 тысячам. Это практически каждый четвертый житель области. Среди них получатели региональных материнских пособий, многодетные семьи. Кстати сказать, в первом полугодии на тюменской земле новорожденных появилось больше, чем в январе-июне прошлого года, что, безусловно, настраивает на оптимизм. Уместно добавить, что по приросту заключенных браков статистика тоже радует.

Ну и детсадов со школами прибудет, судя по всему, изрядно. 1 сентября в городах, поселках и селах распахнут двери сразу семь новых школ. Заключены контракты на строительство еще трех. В нынешнем году количество детсадов вырастет на десять, вскоре здесь приступят к возведению еще нескольких зданий.

Что касается экономики, то ее состояние характеризует, в частности, индекс промпроизводства. При сопоставлении первого полугодия с аналогичным предыдущим мы видим уверенный прирост в десять процентов, достигнутый в основном благодаря обрабатывающим и перерабатывающим секторам индустрии - базовым для региона. Крупнейшим достижением для него стало возвращение в первую тройку субъектов Федерации с лучшими инвестиционным климатом и привлекательностью.

Тюмень стала примером по темпам расселения из аварийного жилья
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады
В Сочи из-за сильного шторма закрыли все черноморские пляжи
МИД: Россия не рассматривает вопрос об эвакуации посольства из Кабула
В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову
На приютившую истринских беглецов семейную пару завели дело
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите