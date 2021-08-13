В Челябинске уровень сероводорода в воздухе вырос из-за пожаров в Якутии

Несмотря на оптимистичный прогноз о том, что через пару дней дым, пришедший на Южный Урал со стороны Якутии, рассеется, смог сохраняется Челябинске. Более того, мониторинг показал, что в воздухе высокое содержание вредных примесей.

"Со вчерашней ночи наблюдаются повышение концентраций взвешенных частиц, сероводорода и других компонентов в приземном слое, - сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков. - Это связанно, в первую очередь, со слабым ветром: воздух застаивается, в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязнители от природных пожаров и промышленных выбросов".

Напомним, с прошлых выходных жители Уральского федерального округа жалуются на запах гари. По данным синоптиков, дым пришел со стороны лесных пожаров в Якутии. Но если в Екатеринбурге небо уже несколько дней как очистилось, то в соседнем Челябинске ситуация пока остается напряженной.

Чтобы не допустить ее ухудшения, предприятия должны будут снизить выбросы на 20-40 процентов. Уральцев просят по возможности пока не ездить на личных авто и пользоваться общественным транспортом, а так же - не жечь листву и траву на своих участках.

"Также всем рекомендуется не открывать на ночь окна и не проветривать утром, сократить пребывание на улице, использовать маски, пить больше воды и проводить влажную уборку помещений", - отметил замминистра.