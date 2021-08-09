Из-за пожаров в Якутии над Южным Уралом навис смог

Жители Челябинской области пожаловались на запах дыма и тумана. Источник неблагоприятного явления - сибирские пожары.

Условия для образования туманов наблюдаются в Златоусте, Миассе, Чебаркуле, Челябинске, Аргаяше, Кыштыме, Каслях, Копейске, Коркино и других городах, сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Он отметил, что в некоторых населенных пунктах появился ощутимый запах гари - это влияние дыма от лесных пожаров в Якутии, который заметен в верхних слоях атмосферы и достиг также Тюменской и Свердловской областей.

- В ближайшие часы влияние туманов будет спадать, а в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от природных пожаров. Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье, не выявлено, - сказал Безруков.

Люди жалуются в соцсетях на химический запах. По словам эксперта, это связано с тем, что при горении живого леса выделяется ряд элементов, которые дают отличающийся от аромата костра запах.

Чтобы ситуация не ухудшилась, предприятия снизят выбросы, отметил замминистра. Гражданам порекомендовали отказаться от использования автомобилей, а администрациям городов - усилить полив улиц.

Между тем

Ветер с Якутии добрался и до Курганской области - там сегодня появилась дымка без запаха. Региональное МЧС сообщило, что концентрация опасных веществ в воздухе не превышена.