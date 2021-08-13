В Свердловской области обсудили строительство трассы М-12

Варианты трассировки новой автодороги М-12 и предпроектные работы обсудили председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и первый заместитель председателя правления Марс Газизуллин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

Новая скоростная трасса М-12 пройдет по территории Свердловской области со стороны города Дюртюли в сторону Ачита и вольется в федеральную трассу Пермь - Екатеринбург. Протяженность участка в границах Свердловской области, по предварительным расчетам, составит 43 километров. Строительство планируется завершить в 2024 году.

С учетом увеличивающегося потока автотранспорта планируется расширить Пермский тракт на всем протяжении до четырех полос с разделением встречных потоков, а у Екатеринбурга - до шести полос.

Госкомпания уже разработала дорожную карту по объекту, выполнила моделирование транспортных потоков, оценила состояние покрытия региональных дорог, попадающих в коридор основной магистрали.

По словам Петушенко, при строительстве трассы будет максимально задействован потенциал региона. Госкомпания планирует к концу этого года приступить к подготовке площадок под строительство нового участка дороги.

Как отметил Куйвашев, регион богат минеральными ресурсами, специалистами, сильными строительными компаниями, и сможет обеспечить необходимыми материалами строительство дороги на территории региона и другие ее участки.

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросу проектирования и строительства скоростной автомобильной дороги Казань - Екатеринбург на территории региона.