Решетников рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

В правительство внесено постановление об оказании грантовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и субъектам малого и среднего предпринимательства, если в регионе или муниципалитете будут введены ограничения, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников во время встречи с предпринимателями в Республике Коми.

Решетников отметил, что бизнес является основным двигателем внутреннего спроса и развития экспорта, и рассказал о доступных или планируемых мерах поддержки. Так, по поручению президента на оказание грантовой поддержки в случае введения ограничений уже выделено восемь миллиардов рублей.

Кроме того, Минэкономразвития и Банк России запустили совместную программу компенсации комиссии на платежи через СБП - ранее бизнесмены жаловались на высокие комиссии при переводах.

Сейчас, как рассказал Решетников, готовится механизм зонтичных поручительств вместе с Корпорацией МСП.

"Хотим разделить с банками часть рисков при кредитовании МСП", - пояснил министр.

Также Решетников рассказал о льготных кредитах для предпринимателей по программе 1764. Сейчас общий объем задолженности по таким займам составляет 1 триллион 200 миллионов рублей.

"Каждый пятый кредит для МСП поддержан федеральным бюджетом, и по ним правительством были снижены ставки. Но есть предел", - сказал министр.

Он отметил, что средний срок кредита по программе составляет около трех лет, поэтому до 2024 года их необходимо субсидировать. Тем не менее в этом году на программу выделили еще восемь миллиардов рублей, и некоторые банки еще не исчерпали лимит - они продолжают выдачу займов на льготных условиях.

Правительство, как пояснил Решетников, планирует "донастраивать" программу таким образом, чтобы стимулировать банки переводить кредитные соглашения с компаниями, которые выросли из МСП и "критически" не нуждаются в льготных кредитах, на стандартные условия. При это "высвобожденные" кредиты будут направляться новым компаниям, а программа будет перестраиваться в сторону инвестиций.

В ходе встречи главе Минэкономразвития задали вопрос о поддержке предприятий, которые занимаются переработкой вторсырья и решают экологические проблемы. Он ответил, что сейчас с такими предложениями уже выходят крупнейшие производственные компании и нужно создать постоянный спрос на вторичные ресурсы.

"Здесь будет эффективным установить обязательную долю использования вторресурсов. Можно начать с 5-10 %, например, на производство полимеров, стекла и прочих", - сказал министр.