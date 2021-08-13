Родители опознали тело пропавшего в Турции россиянина

Родители опознали тело пропавшего около двух недель назад в Турции Макара Рагина. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

В российском диппредставительстве сообщили агентству, что тело россиянина было обнаружено на Принцевых островах. "Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация", - рассказали в генконсульстве, добавив, что причину смерти молодого человека установят в ходе последующих экспертиз.

Напомним, что Макар Рагин прибыл в Стамбул 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс. О пропаже россиянина турецкие СМИ сообщили 28 июля, а его тело было обнаружено только 10 августа. По информации стамбульской полиции, при нем была обнаружена сумка с фотокопией паспорта.