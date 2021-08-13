Россия в разы увеличила экспорт ржи и риса

За семь месяцев 2021 года Россия существенно увеличила экспорт ржи, риса и овса, следует из данных Россельхознадзора.

Так, в январе-июле страна поставила на внешние рынки 90 тыс. тонн ржи. Это в 11 раз больше, чем за семь месяцев 2020 года (8 тыс. тонн). Поставки риса за январь-июль 2021 года составили 49,2 тыс. тонн - в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года (9,2 тыс. тонн). На 16% (с 65,7 тыс. тонн до 76,5 тыс. тонн) выросли поставки овса.

Отметим, что на эти культуры в России не действуют экспортные пошлины. Для ржи до 30 июня (вместе с пшеницей, кукурузой и ячменем) действовала квота. Но рожь практически не экспортировалась раньше. При этом участники рынка в прошлом году неоднократно заявляли о том, что посевы ржи в России не закрывают потребности отечественных мукомолов.

По данным Росстата, в 2021 году площади под рожью были увеличены до 1,05 млн га против 987,2 тыс. га в прошлом году. А вот посевы риса в этом году сократились на 4,9%, следует из данных "АБ-Центра". Овсом засеяно на 3,9% меньше, чем в прошлом году.

По данным Россельхознадзора, наблюдается также небольшой прирост по экспорту ячменя - на 2% больше, чем за семь месяцев прошлого года (с 2,93 млн тонн до 2,99 млн тонн). На эту культуру действует экспортная пошлина, которая рассчитывается еженедельно на основе мировых цен. Пошлина начинает взиматься, если цена на бирже превышает 185 долларов за тонну. В этом случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и 185 долларами.