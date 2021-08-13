Новости

Цены на нефть упали на фоне опасений о снижении спроса 22:17
За сутки 89 военнослужащих выздоровели от коронавируса 22:06
Посольство США в Кабуле приказало персоналу уничтожить секретные материалы 21:29
Россияне на 70% чаще стали брать займы "до зарплаты" 21:25
Военная база США в Вашингтоне заблокирована после сообщений о стрельбе 21:18
Общемировая температура в июле 2021 года побила все рекорды 21:02
Салфетку со слезами Месси продают за 1 миллион долларов 20:03
В парламенте Болгарии показали запись избиения полицией лежащих митингующих 19:56
Онколог назвала симптомы "мужского" и "женского" рака 19:53
В Москве задержана женщина, бросившая младенца во дворе 19:51
В Москве арестован виновник крупного ДТП на остановке 19:25
Родители опознали тело пропавшего в Турции россиянина 19:17
Медицина достойно справляется с вызовами, которые ставит перед нами коронавирус - академик Румянцев 19:15
Абрамченко рассказала об очистных сооружениях для спасения Байкала 19:01
Белорусские танкисты прибыли на подмосковный полигон "Алабино" 18:45
В Болгарии более 10000 человек подозреваются в торговле голосами избирателей 18:41
На производство тепличных овощей могут выделить дополнительную господдержку 18:26
ПФР разъяснил, кто может получить компенсацию при переезде 18:19
ВОЗ объяснила, почему не советует обязательную вакцинацию от COVID-19 18:16
Националисты призвали олимпийского чемпиона из Украины "валить в Африку" 18:15
Лукашенко дал оценку политическому кризису в Литве 18:14
ЦБ: В июле годовая инфляция снизилась на 0,04 п.п. до 6,46% 18:09
Россия в разы увеличила экспорт ржи и риса 18:08
Задолженность малого бизнеса по льготному кредитованию превысила 1 триллион 17:58
Суд обязал Леонида Волкова заплатить полмиллиона за клевету 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 21:25
Рубрика: Экономика

Россияне на 70% чаще стали брать займы "до зарплаты"

Текст: Евгения Думанская

В июле россияне взяли 2,32 миллиона займов "до зарплаты" в микрофинансовых организациях, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Фото: iStock
Россиян предупредили о новых способах обмана со стороны банков и МФО

МФО выдали почти на 70% больше микрозаймов до 30 тысяч рублей, чем в июле прошлого года. По сравнению с июнем 2021-го рост составил 0,7%. Как отметили в НБКИ, в последние месяцы россияне берут 2,2-2,3 миллиона займов "до зарплаты", и это свидетельствует о стабилизации этого сегмента.

"При этом уже почти год число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. По нашему мнению, во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. Так, в 2021 году она составляет около 75% от общего числа заявок", - рассказал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков, которого цитирует пресс-служба бюро.

Свою роль в увеличении популярности таких займов сыграл и консервативный подход банков к отбору клиентов, что привело к переходу части из них к услугам МФО. Чаще всего микрозаймы в прошлом месяце брали жители Москвы, Подмосковья и Свердловской области.

Кстати, недавно у россиян появилась возможность оформить микрозайм с помощью портала госуслуг. К проекту "Цифровой профиль" подключилось две микрофинансовые организации (МФО), что упрощает процедуру подачи заявки для заемщиков.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

В Керчи началась эвакуация жителей подтопленных улиц
Собянин отменил обязательную удаленку в Москве
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей
Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уехать из Донбасса
Украина купит у Польши вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей