Россияне на 70% чаще стали брать займы "до зарплаты"

В июле россияне взяли 2,32 миллиона займов "до зарплаты" в микрофинансовых организациях, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

МФО выдали почти на 70% больше микрозаймов до 30 тысяч рублей, чем в июле прошлого года. По сравнению с июнем 2021-го рост составил 0,7%. Как отметили в НБКИ, в последние месяцы россияне берут 2,2-2,3 миллиона займов "до зарплаты", и это свидетельствует о стабилизации этого сегмента.

"При этом уже почти год число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. По нашему мнению, во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. Так, в 2021 году она составляет около 75% от общего числа заявок", - рассказал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков, которого цитирует пресс-служба бюро.

Свою роль в увеличении популярности таких займов сыграл и консервативный подход банков к отбору клиентов, что привело к переходу части из них к услугам МФО. Чаще всего микрозаймы в прошлом месяце брали жители Москвы, Подмосковья и Свердловской области.

Кстати, недавно у россиян появилась возможность оформить микрозайм с помощью портала госуслуг. К проекту "Цифровой профиль" подключилось две микрофинансовые организации (МФО), что упрощает процедуру подачи заявки для заемщиков.