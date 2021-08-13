Россияне за 1,5 года подали 19 млн заявлений на соцвыплаты через "Госуслуги"

Россияне за полтора года оформили более 19 млн заявлений на социальные выплаты. Об этом на форуме "Цифровая эволюция" рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"За 1,5 года оформлено более 19 млн заявлений на социальные выплаты, льготы и пособия", - сказал он.

Ранее глава Росреестра Олег Скуфинский заявил, что все виды выписок в электронном виде планируется сделать доступными на едином портале уже до конца года. Таким образом, уже в следующем году у граждан появится возможность регистрации прав кадастрового учета также через "Госуслуги".