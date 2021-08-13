Российский рынок труда начал восстанавливаться после пандемии

Рынок труда демонстрирует рост потребности в кадрах, об этом свидетельствуют данные сервисов, специализирующихся на поиске и предложении работников различных специальностей. По их данным, за первые шесть месяцев текущего года число вакансий увеличилось на 15-22%.

Сервис "Работа.ру" и "СберИндекс" зафиксировали рост рынка вакансий на 22% и заявили, что бизнес адаптировался к реалиям пандемии. Аналитики HeadHunter насчитали один миллион вакансий в июле и сообщили о росте в 15% к началу года. По данным сервиса, каждый месяц число предложений работы увеличивается на 3-4% В SuperJob отметили, что нынешним летом не случилось традиционного затишья, и рекрутеры на 18-20% активнее, чем в летние месяцы 2017-2019 годов. Самыми богатыми на предложения стали сферы домашнего персонала, финансов и страхования, маркетинга. А в поиске работы лидируют специалисты в IT-отрасли и телекоме.

Платформа "Рокет Ворк" на ближайшее будущее прогнозирует рост потока вакансий в сфере онлайн-торговли, стриминговых сервисов и развлечений, финансов и IT-сегменте. Также востребованы будут курьеры и таксисты.