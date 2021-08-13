Рынок дата-центров России занял 15 место среди стран Европы и Азии

Российский рынок дата-центров занимает 15-е место в структуре крупнейших рынков Европы, Ближнего Востока и Африки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом "РГ" рассказал управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Согласно исследованию The Data Centre Report, совокупный объем существующих, строящихся и запланированных мощностей рынка России (учитывается фактическая IT-нагрузка, а также мощности строящихся и запланированных к запуску машинных залов - прим. ред.) составляет 245 МВт, а за 2020 год сегмент вырос на 19%.

По словам эксперта, на данный момент рынок дата-центров в России все еще остается небольшим, однако активность государства, которое инвестирует в цифровизацию и стремится создать независимую от иностранных компаний систему хранения информации, позволяет прогнозировать высокие темпы роста сегмента в будущем. Стоит также отметить тенденцию к децентрализации новых проектов, которые все чаще появляются за пределами московского региона: в Рязани, Самаре, Екатеринбурге и других городах.

"Активное развитие рынка дата-центров заставляет инвесторов внимательнее присмотреться к данному типу активов. Стоит отметить, что по аналогии со складскими активами, дата-центры оказались устойчивы к негативным эффектам коронакризиса и демонстрировали рост фактически по всему миру в прошлом году", - пояснил Новиков.

Эксперт добавил, что по мере усиления роли дата-центров как составляющей инфраструктуры экономики, их ликвидность для инвесторов будет расти.