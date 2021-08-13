Рынок дата-центров России занял 15 место среди стран Европы и Азии

Новости

Рослесинфорг назвал объемы незаконной заготовки древесины 08:00
Битцевский лес не пострадает при реконструкции подстанции "Битца" 07:41
Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА 07:37
СМИ: УЕФА готов ввести потолок зарплат вместо финансового фэйр-плей 07:20
Доктор Павлова рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19 07:10
Слуцкий назвал поражение "Рубина" от "Ракува" самым драматичным в карьере 07:08
Сергей Шойгу в Китае наблюдает за совместными учениями РФ и КНР 06:54
В Приамурье обстреляли машину охотуправления, ранен инспектор 06:53
Ученые предупредили об опасности нахождения у вулкана Шивелуч 06:47
В США одобрено применение третьей дозы вакцин для лиц со слабым иммунитетом 06:40
Пятница в Москве станет самым холодным днем недели 06:05
В Хабаровском крае банковские работники похитили почти 20 млн рублей 06:02
В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4 05:47
Депутат бундестага озвучил сроки запуска газопровода "Северный поток-2" 05:37
На Камчатке рассказали о планах по подъему упавшего в озеро Ми-8 05:34
Медики рассказали о состоянии выживших при падении Ми-8 на Камчатке 05:00
Метеоролог заявил об изменении климата в РФ за последние десятилетия 04:57
На месте крушения Ми-8 на Камчатке начала работу техника Минобороны 04:53
В Японии из-за ливней объявлена эвакуация почти 3 млн человек 04:27
Более 30 иностранных самолетов зафиксированы за неделю у границ России 03:53
Инфекционист Тимаков: В будущем летальность от COVID вряд ли увеличится 03:26
НАК начал координировать работы служб на месте взрыва автобуса в Воронеже 02:59
В США Facebook отложил выход сотрудников с удаленки до 2022 года 02:32
ВОЗ создаст экспертную группу для продолжения изучения коронавируса 01:58
В Турции число жертв наводнения увеличилось до 17 01:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
13.08.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Рынок дата-центров России занял 15 место среди стран Европы и Азии

Текст: Юлия Акиньшина
Российский рынок дата-центров занимает 15-е место в структуре крупнейших рынков Европы, Ближнего Востока и Африки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом "РГ" рассказал управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Согласно исследованию The Data Centre Report, совокупный объем существующих, строящихся и запланированных мощностей рынка России (учитывается фактическая IT-нагрузка, а также мощности строящихся и запланированных к запуску машинных залов - прим. ред.) составляет 245 МВт, а за 2020 год сегмент вырос на 19%.

Фото: Depositphotos.com
Российский рынок дата-центров не пострадал от кризиса

По словам эксперта, на данный момент рынок дата-центров в России все еще остается небольшим, однако активность государства, которое инвестирует в цифровизацию и стремится создать независимую от иностранных компаний систему хранения информации, позволяет прогнозировать высокие темпы роста сегмента в будущем. Стоит также отметить тенденцию к децентрализации новых проектов, которые все чаще появляются за пределами московского региона: в Рязани, Самаре, Екатеринбурге и других городах.

"Активное развитие рынка дата-центров заставляет инвесторов внимательнее присмотреться к данному типу активов. Стоит отметить, что по аналогии со складскими активами, дата-центры оказались устойчивы к негативным эффектам коронакризиса и демонстрировали рост фактически по всему миру в прошлом году", - пояснил Новиков.

Эксперт добавил, что по мере усиления роли дата-центров как составляющей инфраструктуры экономики, их ликвидность для инвесторов будет расти.

Экономика Отрасли Связь Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость

Главное сегодня

СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже
В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4
МВД на 50 лет запретило въезд в РФ двум иностранцам
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Талибы объявили захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей