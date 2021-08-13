Постановление правительства Самарской области от 10 августа 2021 года № 558 "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год"

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1070 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2022 год" и по представлению министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Правительство Самарской области постановляет:

1. Установить на 2022 год величину прожиточного минимума в Самарской области:

на душу населения - 11 233 рубля;

для трудоспособного населения - 12 611 рублей;

для пенсионеров - 9 693 рубля;

для детей - 11 440 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов







