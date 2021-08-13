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13.08.2021 16:07
Рубрика: Экономика

"Сапсан" нового поколения запустят между Москвой и Петербургом в 2022 году

Текст: Александр Проценко

В нынешнюю пятницу первый состав немецкого высокоскоростного поезда "Сапсан" нового поколения из десяти вагонов прибыл из Германии в Морской порт Санкт-Петербурга.

В "Сапсанах" появятся спальные купе

Как сообщает пресс-службы РЖД, он выйдет на линию между Москвой и Петербургом уже в 2022 году. Предварительно этот поезд от компании Siemens пройдет дооборудование и серию испытаний. Следом за ним в 2022-2023 годах РЖД выпустит на линию еще 12 новых "Сапсанов".

Нужда в них появилась потому, что ныне курсирующие между двумя столицами 16 высокоскоростных поездов "Сапсан" уже не удовлетворяют спрос на пассажирские поездки между двумя городами. Контракт на поставку дополнительных 13 новых высокоскоростных поездов Velaro, носящих в России название "Сапсан", был подписан между ОАО "РЖД" и компанией Siemens в июне 2019 года на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Общая стоимость контракта составила почти €1,1 млрд. Согласно договору, сами поезда производятся в городе Крефельд на западе ФРГ, а элементы интерьера должны устанавливаться на базе депо Металлострой в Санкт-Петербурге.

Экономика Транспорт Железные дороги

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