Семь романов и историй, которые точно не испортят ваше летнее путешествие

В отпуске все должно быть прекрасно - и погода, и природа, и компания, и еда, и чтение. Погодой заведует небесная канцелярия, пейзажи и компания могут не совпасть с ожиданиями, зато отпускное чтение - зависит от нашего выбора. Книги помогут полюбить природные сюрпризы, поладить с капризными родственниками и странными соседями. Или просто - помогут путешествовать по островам реальным и вымышленным без билета, визы и багажа.

Острова неподдельного счастья

Юрий Коваль. Суер-Выер: Пергамент

Юрия Коваля помнят по замечательным детским книгам. "Взрослый" роман, который автор писал всю жизнь, увидел свет только после его ухода. Блистательная хулиганская философская фантасмагория про... всё на свете. Героическая команда фрегата "Лавр Георгиевич" во главе с капитаном сэром Суером-Выером совершает свободное плавание по Великому Океану. На пути отважных мореплавателей неожиданные испытания, их ждут Остров тёплых щенков, Остров голых женщин, Остров Валерьян Борисычей, Остров открытых дверей, Остров посланных на..., Остров неподдельного счастья и вожделенный Остров Истины где-то в туманной дали.

Путешествие будет головокружительным!

Остров страха и надежды

Стивен Кинг. Позже: Роман.

Стивен Кинг он и есть Стивен Кинг. Самый новый и не самый страшный за последнее время. Ужастик, детектив и роман взросления под одной обложкой. Мальчик видит мертвых, более того, он умеет с ними разговаривать. Оказывается, в неживом состоянии они не могут врать, главное, правильно формулировать вопросы. Что-то такое мы уже читали и смотрели, правда же? Ироничный Кинг не боится обвинений во вторичности, соединяет знакомые сюжетные "кирпичики" и создает жутковатую, печальную и, на удивление, оптимистичную историю. Позже - это страшно, опасность может вернуться, кошмар стать реальностью. Позже - значит, есть будущее, позже получится понять, простить, исправить.

Архипелаг вечной любви

Иван Бунин. Темные аллеи

Самая откровенная и беспощадная русская книга о любви, о духовной части телесной любви - неотвратимая чувственность в каждом вздохе. Все эти взгляды, полуулыбки, умолчания, легкие прикосновения, обещания, страсть, сожаления, утраты. Вы, конечно же, ее читали, в юности уж точно. И точно не стоит ставить томик Бунина на полку раз и навсегда прочитанного. Нам только кажется, что всё изменилось, что мы другие и совсем не похожи на героев "Темных аллей". Да, они иначе разговаривали и одевались, ценили то, что нам кажется чудовищно устаревшим.

Но мы так же повторяем: "Из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного, - счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу..."

Остров расчета и чувственности

Алексей Слаповский. Туманные аллеи

"Меня всегда манили и раздражали "Темные аллеи" Бунина. Манили тем, как написано, а раздражали многим. И архаичным до неловкости эротизмом. И книжностью разговорного языка. И отношением к женщине как объекту, пусть даже и поклонения", - говорит в предисловии автор. Его книга - живая реакция на "литературное раздражение". Современные мужчины и женщины любимые, любящие, покинутые, отвергнутые, страдающие. Это любовь в наше время с точными деталями нашего мира. Какие времена - такая и любовь. Возможно, больше расчета и рассудочности. Зато чувственности через край.

Остров любовных коллизий

Денис Драгунский. Третье лицо: Рассказы и маленькие повести

Денис Драгунский - идеальный рассказчик, умеет завлечь, удержать внимание и "добить" небанальным финалом. И очень щедрый - некоторые авторы такой сюжет на полторы страницы растянули б на многословный роман. "Третье лицо" - коллекция короткой и очень короткой прозы о том, что сейчас называют нейтральным словом "отношения". Слово нейтральное, зато отношения очень интересные, разнообразные любовные коллизии неидеальных людей, таких, как мы с вами.

Остров маленькой мадам и ее кукол

Эдвард Кэри. Кроха: Роман

Она родилась крохотной, размером с два маменькиных кулачка, сложенных вместе, потому получила это прозвище. "Не жилица", - сразу определила повитуха. Девочка оказалась упрямой, дожила сначала до утра, потом до вечера, и только, когда исполнилось восемьдесят девять, честно сказала себе, что до девяностого дня рождения не дожить точно не собирается.

Крошку звали Мария Гросхольц, по мужу Тюссо. Да-да, та самая легендарная мадам. В детстве она будет помогать в мастерской анатома, в юности окажется в Версале, во время революции - в Бастилии, и чуть было не на эшафоте.

А потом прославится на весь мир двумя уникальными талантами: создавать из воска почти живых людей - и понимать, каких зрелищ жаждет публика.

Остров доводов рассудка

Люси Уорсли. В гостях у Джейн Остин

Когда б вы знали, из какого быта вырастают знаменитые книги! Знакомьтесь с реальной Джейн Остин - скромной дочерью сельского пастора, которая замуж не пошла, потому что гордая была и хотела писать романы. Для этого в мельчайших подробностях с помощью дневников, писем, воспоминаний, заметок современников, газетных публикаций реконструирует образ жизни героини и образ ее эпохи.

Тут и чувствительность, и предубеждения, и бесконечные доводы рассудка, и страстное желание обрести дом, милый дом. Вот только своего мистера Дарси не встретила.

Зато почти всех героинь выдала замуж за приличных мужчин!