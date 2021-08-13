Сергей Шойгу в Китае наблюдает за совместными учениями РФ и КНР

Министр обороны России Сергей Шойгу и его китайский коллега Вэй Фэнхэ на полигоне Цинтунся наблюдают за активной частью совместных учений "Сибу/Взаимодействие-2021".

На маневрах военнослужащие России и Китая проводят разведку, поиск и обнаружение условного противника. Затем военные проведут совместную наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов "террористов" с целью создания благоприятных условий для проведения наступления. В ходе тренировок также отработают материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, в совместных учениях принимают участие более 10 тысяч человек. Китайская сторона задействовала в тренировках 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС китайской армии. Россию на учениях представляют мотострелковые подразделения, самолеты Су-30СМ, офицеры органов управления.

Как отметили в военном ведомстве, основной задачей маневров является демонстрация решимости и способности развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между армиями РФ и КНР.