Съезд "Единой России" пройдет 24 августа

"Единая Россия" проведет второй этап съезда 24 августа. Партия утвердит народную программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Так, в ходе совещания о программе капремонта школ, развитии среднего профессионального образования и поддержке занятости молодежи прозвучало предложение перестроить программу профподготовки специалистов для села, сделать гибкой систему заказов на тех или иных специалистов.

"Мы обязательно отразим это в нашей программе, которую будем принимать 24 августа на втором этапе съезда партии", - сказал Турчак.