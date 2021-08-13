"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей

Единовременные "школьные" выплаты в размере 10 тыс. рублей перечислены родителям 19,4 миллиона детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве напомнили, что право на выплату имеют родители детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение.

Те, кто еще не подал заявление на получение 10 тысяч рублей, могут сделать это на портале Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Заявление можно направить до 1 ноября.