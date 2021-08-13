В Индии найдена сокровищница IX века, пропавшая во время суперциклона

В Индии археологическая группа провела изыскания в районе деревни Лауданки и при осмотре древнего храма Гейтсвар обнаружила сокровищницу IX-XII веков нашей эры.

Как сообщает NDTV, находка была сделана в долине Ратначира на территории штата Бхубанешвар, примерно в 40 километрах от одноименной столицы.

Команда из шести археологов поочередно осматривала древние памятники, которые изучались много лет назад. Работы проводились в рамках исследовательского проекта "Откройте для себя утраченное наследие".

Именно такое, утраченное, наследие и удалось обнаружить в деревне Лауданки, расположенной на дороге Бхубанешвар-Пури. Команда нашла настоящий клад, который представляет собой сокровищницу древних храмовых идолов и барельефов.

По словам Анила Дхира, руководившего исследовательской группой, около двух десятков артефактов находились под большой грудой мусора в задней части древнего храма. Большую часть древних идолов уже удалось идентифицировать. Они изображают различных богов, причем некоторые фигуры выполнены в человеческий рост. Особый интерес у ученых вызвали статуя божества Манасы, изображенного в виде кобры, и небольшая латунная маска бога Шивы.

Последняя является самой молодой, а все другие артефакты датированы периодом между IX-XII веками нашей эры. К слову, местные жители рассказали археологам, что эти идолы были обнаружены еще в 1999 году во время реставрации храма, которая проводилась под патронажем Государственного департамента археологии.

Артефакты были подготовлены для транспортировки в Государственный музей. Однако на этот регион неожиданно обрушился суперциклон, вызвавший наводнение. Был затоплен и древний храм Гейтсвар. Так в 1999 году сокровища были утеряны во второй раз. По словам Дхира, со временем даже официальные должностные лица забыли об этих идолах. И только теперь выяснилось, что все эти годы они были погребены под грудой мусора.