США направляют три тысячи военных для эвакуации дипломатов из Кабула

США направляют в общей сложности три тысячи военнослужащих, чтобы помочь в эвакуации сотрудникам американского посольства в Кабуле до "основного дипломатического присутствия", по мере того как боевики запрещенной в РФ группировки "Талибан" стремительно продвигаются к столице Афганистана.

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что первое развертывание произойдет в ближайшие 24 и 48 часов в аэропорту Кабула. Около 3500 дополнительных американских военнослужащих будут отправлены в регион для дежурства, если ситуация ухудшится, а также 1000 военнослужащих направляются для оказания помощи афганцам, проходящим специальный иммиграционный процесс с целью получения виз. Американские военные часто посылают большое количество войск для эвакуации личного состава из зон боевых действий, отмечает Reuters. Предполагается, что в посольстве США в Кабуле осталось около 1400 сотрудников. Официальные лица на условиях анонимности заявили, что сокращение штата будет "значительным". Военная миссия в Афганистане завершится 31 августа, и около 650 военнослужащих остаются в стране для защиты аэропорта и посольства.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, войска, которые планируется развернуть в международном аэропорту имени Хамида Карзая в течение 24-48 часов, будут состоять из трех пехотных батальонов морской пехоты и армии. Во время брифинга для прессы в четверг, в ответ на вопрос, есть ли у войск в Кабуле боевая задача, Кирби сказал, что силы США всегда сохраняют право на самооборону, но эта миссия носит временный характер и направлена на защиту передвижения гражданского персонала, сообщает CNBC News. Кроме того, по словам Кирби, в Кувейте будет размещена дополнительная пехотная бригада на тот случай, если ей потребуется развернуться в Афганистане для обеспечения безопасности международного аэропорта имени Хамида Карзая.

По данным Associated Press, в четверг посольство США во второй раз на этой неделе призвало американцев немедленно покинуть Афганистан, предупредив, что его возможности по оказанию помощи гражданам "крайне ограничены даже в Кабуле" из-за ухудшения условий безопасности и сокращения штата военной миссии.

Плацдарм в полутора сотнях километров от Кабула

Ранее со ссылкой на высокопоставленного представителя американской военной разведки сообщалось о том, что талибы могут изолировать столицу Афганистана за 30 дней и, возможно, получить контроль над ней через 90 дней. Однако в четверг талибы захватили стратегический город Газни, в результате чего линия фронта, а фактически плацдарм боевиков, оказалась в пределах 150 километров от Кабула. Взятие стратегически важного в военном отношении города Газни увеличивает вероятность того, что талибы смогут взять столицу Кабул. Это ошеломляющее событие произошло почти за две недели до ухода сил коалиции США и НАТО. Боевики также утверждают, что захватили третий по величине город Афганистана, Герат, на северо-западе недалеко от Ирана. Также ведутся ожесточенные бои во втором по величине городе, Кандагаре. Если Кандагар, в прошлом оплот талибов, попадет в руки боевиков, это станет самой большой потерей для афганских сил безопасности.

После апрельского решения президента Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана "Талибан" добился молниеносных и столь значительных успехов на поле боя, что теперь почти две трети страны находятся под его контролем. По словам Кирби, несмотря на то что Пентагон обеспокоен такими успехами талибов, афганские военные должны теперь использовать почти двадцатилетнюю подготовку сил коалиции США и НАТО. "У них есть преимущество в численности, в оперативной структуре, в военно-воздушных силах и в современном вооружении, и на самом деле они хотят иметь волю и лидерство, чтобы использовать эти преимущества в своих интересах", - сказал Кирби.

Победа превыше сделки

Эти заявления военного представителя США вызвали большие вопросы у военных экспертов и аналитиков. В сделке, заключенной талибами с Соединенными Штатами в прошлом году, повстанцы согласились не атаковать иностранные силы под руководством США при их отступлении. "Талибан" также обязался обсуждать вопрос заключения мира с официальным Кабулом. Однако в реальности боевики вернулись к своему любимому занятию - захвату территории, в считанные недели разбив в пух и прах эфемерные представления американской администрации о том, что Вашингтон будет, а главное, сможет контролировать некий мирный процесс в Афганистане. Стране, которая имеет многовековой опыт сопротивления влиянию различных могущественных империй.

И вот теперь, предчувствуя скорую военную победу, талибы не просто отдаляются от выполнения соглашения. Если раньше периодические переговоры с представителями поддерживаемого США правительства, как говорится, "не приводили к прогрессу. Сейчас исламисты демонстративно избегают их и размещают кадры своих "локальных побед". В четверг видео в социальных сетях показало, как повстанцы, бегущие по центральной улице Герата, стреляют из оружия, а флаг "Талибана" был замечен над зданием полиции. В среду они охотно позировали на камеры, разъезжая с винтовками М-16 и пикапами "Хаммеры" и "Форд", подаренными американцами, на улицах Фараха, крича и стреляя в воздух.

Беженцы спят на улицах

Организация Объединенных Наций заявила, что за последний месяц в Афганистане было убито более тысячи мирных жителей. Посольство США в Кабуле заявило, что до него дошли сообщения о том, что талибы казнят сдававшихся афганских солдат, заявив, что это "вызывает глубокое беспокойство и может представлять собой военные преступления". На этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности. По данным организации "Спасите детей", в последние дни в столицу прибыло только около 72 000 детей, которые в основном спят на улицах. "У нас нет денег, чтобы купить хлеб или купить лекарства для моего ребенка", - сказал ВВС 35-летний уличный торговец, бежавший из провинции Кундуз после того, как талибы подожгли его дом.

В ответ на действия мятежников правительство Германии пригрозило прекратить свою ежегодную финансовую поддержку Афганистана в размере 500 миллионов долларов, если "Талибан" получит полный контроль над страной.