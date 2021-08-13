Структуры минобороны РФ и КНР установили побратимские отношения

Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР подписали меморандум об установлении побратимских отношений. Как сообщили в Минобороны РФ, в присутствии министров обороны РФ Сергея Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ подписи под документами поставили руководители структур, которые отвечают за международное военное сотрудничество Александр Кшимовский и Цы Говэй.

Российская военная делегация ознакомилась с историей и достопримечательностями "образцового поселка" Миньнин, где прошла церемония подписания меморандума, а ранее состоялась двусторонняя встреча министров обороны России и Китая.