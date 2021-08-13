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Рубрика: Власть

Структуры минобороны РФ и КНР установили побратимские отношения

Текст: Александр Степанов

Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР подписали меморандум об установлении побратимских отношений. Как сообщили в Минобороны РФ, в присутствии министров обороны РФ Сергея Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ подписи под документами поставили руководители структур, которые отвечают за международное военное сотрудничество Александр Кшимовский и Цы Говэй.

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Российская военная делегация ознакомилась с историей и достопримечательностями "образцового поселка" Миньнин, где прошла церемония подписания меморандума, а ранее состоялась двусторонняя встреча министров обороны России и Китая.

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