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Тайка Вайтити рассказал о своем фильме по вселенной "Звездных войн"

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    13.08.2021, 12:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Режиссер Тайка Вайтити в интервью изданию Wired рассказал о фильме, который он будет снимать по вселенной "Звездных войн".

Фото: kinopoisk.ru
Коронавирус не позволил снять сериал "Властелин колец" в Новой Зеландии

По его словам, из-за работы над лентой "Тор: Любовь и гром" для Marvel производство пока находится на самом раннем этапе.

Как сказал постановщик, он пока только осознал, что все события там будут развиваться в космосе, но при этом хочет создать нечто глубокое и трогательное: "Мне нравится дурачить зрителя, заставлять его думать: "Ха, так вот что это", чтобы потом они сказали: "Черт, ты заставил меня что-то почувствовать!"

Дата премьеры пока что, естественно, даже примерная, не сообщается.

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