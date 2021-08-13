Тайка Вайтити рассказал о своем фильме по вселенной "Звездных войн"

Режиссер Тайка Вайтити в интервью изданию Wired рассказал о фильме, который он будет снимать по вселенной "Звездных войн".

По его словам, из-за работы над лентой "Тор: Любовь и гром" для Marvel производство пока находится на самом раннем этапе.

Как сказал постановщик, он пока только осознал, что все события там будут развиваться в космосе, но при этом хочет создать нечто глубокое и трогательное: "Мне нравится дурачить зрителя, заставлять его думать: "Ха, так вот что это", чтобы потом они сказали: "Черт, ты заставил меня что-то почувствовать!"

Дата премьеры пока что, естественно, даже примерная, не сообщается.