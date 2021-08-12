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Тайка Вайтити пообещал удивить любовной историей в новом "Торе"

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    12.08.2021, 17:40
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Disney Фото: Disney
Фото: Disney

Режиссер Тайка Вайтити в интервью изданию Wired раскрыл свежие подробности нового фильма Marvel "Тор: Любовь и гром".

Фото: WDSSPR
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Удивить аудиторию постановщик собирается неожиданным для жанра кинокомиксов форматом.

"С самого начала я спрашивал себя: "Чего люди меньше всего ожидают от этой франшизы?" О, и я знаю! Полномасштабной истории любви!" - сказал кинематографист.

При этом Вайтити не уточнил, между кем именно будут развиваться отношения - Тором Одинсоном и Джейн Фостер или кем-то еще.

Премьера новой части похождений бога грома запланирована на весну 2022 года.

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