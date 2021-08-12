Тайка Вайтити пообещал удивить любовной историей в новом "Торе"

Режиссер Тайка Вайтити в интервью изданию Wired раскрыл свежие подробности нового фильма Marvel "Тор: Любовь и гром".

Удивить аудиторию постановщик собирается неожиданным для жанра кинокомиксов форматом.

"С самого начала я спрашивал себя: "Чего люди меньше всего ожидают от этой франшизы?" О, и я знаю! Полномасштабной истории любви!" - сказал кинематографист.

При этом Вайтити не уточнил, между кем именно будут развиваться отношения - Тором Одинсоном и Джейн Фостер или кем-то еще.

Премьера новой части похождений бога грома запланирована на весну 2022 года.