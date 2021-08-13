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13.08.2021 15:46
Рубрика: Общество

В Турции археологи обнаружили в древнем кургане "тайный" город

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Совместная команда археологов из Турции и Франции провела очередной сезон раскопок кургана Порсук и обнаружила остатки городских сооружений римского периода и крепостных стен железного века.

Фото: Gregory Vacassy, Inrap
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Как сообщает Daily Sabah, курган расположен недалеко от деревни Порсук, по названию которой и получил свое официальное наименование. Местные жители называют его курганом Зейве. Уточним, что раскопки проводились в районе Улукишла в центральной провинции Ниде.

Более полувека назад ученые раскопали здесь городище. Новые раскопки показали, что курган скрывает в себе "тайный" город железного века, о котором нет упоминаний в письменных источниках. Найденные артефакты указывают на то, что он был последовательно домом для нескольких разных культур.

В частности, в этом году были найдены оригинальные сырцовые кирпичи, которые были типичны для хеттов. Хеттская империя была одним из самых могущественных государств своего времени, но по неизвестным причинам быстро пришла в упадок и исчезла.

Интересно, что рядом с хеттскими сооружениями были раскопаны и дома римского периода. Археологи отмечают, что курган, который является старейшим районом раскопок в Ниде, расположен в стратегически важном месте.

Здесь проходили торговые пути, которые связывали между собой север и юг Анатолии. Кстати, раскопки в Порсуке начались еще в 1960 году. За прошедшее с тех пор время здесь было обнаружено немало ценных артефактов. Интерес к этому месту возрос после того, как был найден большой фрагмент песчаника с хеттскими иероглифами, датированный восьмым веком до нашей эры.

Фото: iStock
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Новое и предыдущие исследования позволили прийти к выводу, что нынешний курган Порсук в хеттский период использовался в качестве крепости для размещения гарнизона из-за своего стратегически выгодного положения.

Затем он разросся и стал настоящим городом. Здесь были найдены не только жилые дома, но и общественные помещения, а также крупные хранилища. Последние раскопки пролили новый свет на историю этого города в период железного века.

"В этом году мы раскопали римские дома и городские стены железного века, - говорит руководитель раскопок доктор Клэр Бара. - Здесь есть и хеттские стены, и стены железного века, а также эллинистические, римские и византийские элементы. Недавно мы нашли остатки городских стен и очень ценную оригинальную штукатурку железного века. Теперь мы принимаем срочные меры по защите этих находок, потому что здесь много пыли, ветра и песка. Кроме того, зимой здесь выпадает много снега. Следовательно, нам нужно действовать как можно быстрее".

Последние раскопки также позволили уточнить хронологию заселения данного места. Археологи считают, что первая крепость была основана здесь около 1650 года до нашей эры. В период между 1200-400 годами до нашей эры это был уже полноценный город со стенами и башнями, занимавший площадь в четыре гектара.

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