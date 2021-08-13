Ученые назвали полезное для кожи качество груш

Груша является продуктом, которая оказывает положительное влияние на ваши волосы, кожу и ногти.

"Широко известно, что груши обладают многочисленными преимуществами для здоровья. Однако их положительное влияние на наши волосы, кожу и ногти менее известно", - пояснила Кристин Гиллеспи, доктор медицинских наук и советник по питанию в одной известной американской фармацевтической компании. По ее словам, груши богаты витамином А, а содержащиеся в них зеаксантин и лютеин, работают вместе, чтобы сохранить нашу кожу и волосы здоровыми.

По данным департамента сельского хозяйства США, одна большая груша содержит 58 МЕ (международная единица) витамина А. Международные единицы используются для измерения жирорастворимых витаминов, включая витамины A, D и K. Груши также богаты лютеином, азиатские груши содержат около 138 микрограммов. Согласно исследованию Гарвардской медицинской школы, лютеин помогает уменьшить воздействие ультрафиолета B, а это означает, что употребление груш и содержащегося в них лютеина помогает предотвратить повреждение кожи от солнца.

Согласно исследованию ученых университета Отаго в Новой Зеландии, сладкий фрукт также полон витамина С, который, как и витамин А, чрезвычайно полезен для здоровья кожи. Некоторые из преимуществ для кожи, которые исследователи связывают с витамином С, - это уменьшение глубины морщин, заживление ран и шрамов. По оценкам диетологов, при регулярном потреблении груш, которые содержат около семи миллиграммов витамина С во фруктах среднего размера, ваша кожа может стать более гладкой и моложавой.