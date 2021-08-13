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13.08.2021 17:31
Рубрика: В мире

Украина купит у Польши вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности

Текст: Юрий Чернов
Фото: Муса Салгереев/ТАСС Фото: Муса Салгереев/ТАСС
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Власти Украины купят у Польши 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса, у которых истекает срок годности. Об этом в эфире радиостанции RMF24 сообщил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

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Первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 650 тысяч доз должна поступить на Украину уже в августе. Отмечается, что всего на складах в Польше находится около 8,5 миллиона доз вакцины с истекающим сроком годности. Поэтому вопрос замминистру на радиостанции так и сформулировали: "Как Польша собирается избавляться от них в связи с низким интересом к вакцинации в стране?".

"Вчера я разговаривал с послом Украины, который был очень заинтересован в этом. Потому что на Украине до сих пор нет таких вакцин, а желающих вакцинироваться больше, чем препаратов в наличии", - сказал Краска, уточнив, что вакцины будут продаваться. При этом польский замминистра здравоохранения не сообщил сумму, которую заплатят украинские власти за поставку этих препаратов.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Польша Вакцинация от коронавируса

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