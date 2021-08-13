В Беларуси пройдет фестиваль "Особенные, как все"

На Поставщине Витебской области 22 августа пройдет инклюзивный фестиваль "Особенные, как все".

По словам организатора Риты Шилей, проект "Особенные, как все" появился не случайно, так как она сама мама особенного ребенка. У ее дочери ДЦП, она была на десятках реабилитаций, где познакомилась с очень многими семьями, которые воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями. И стала им помогать, организовывая разные акции, а потом и фестиваль. Сталкиваясь с социальными, физическими, психологическими трудностями, она захотела изменить ситуацию.

Цель проекта - объединение в творчестве детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников, создание инклюзивного творческого пространства в духе понимания, терпимости, уважения к различиям.

Накануне фестиваля художница Людмила Курилович передала в Поставы четыре своих живописных картины в помощь инклюзивному мероприятию, деньги от продаж которых пойдут на проведение фестиваля. Его организацией занимаются исключительно волонтеры.

Людмила Павловна Курилович выросла в Поставах, живет в Москве. По образованию она учитель физики и математики. Пять лет работала в постоянном комитете Союзного государства, во время работы там познакомилась с народным художником Беларуси, лауреатом премии Союзного государства Георгием Поплавским. После встречи с ним увлеклась живописью. Сегодня Курилович уже автор десяти персональных выставок, одна из которых прошла в посольстве Беларуси в России.

Нынешний фестиваль пройдет в живописном месте на берегу озера, в нем примут участие 150 детей со сложными диагнозами. Проведение мероприятия важно для привлечения внимания к созидательно-творческой деятельности детей с ограниченными возможностями, выявления и поддержки одаренных детей. Ведь в творчестве, как говорил Ромен Роллан, человек вырывается за границы своего тела.