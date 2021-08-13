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13.08.2021 18:41
Рубрика: В мире

В Болгарии более 10000 человек подозреваются в торговле голосами избирателей

Текст: Александр Гацак ( София)

Глава МВД Болгарии Бойко Рашков объявил о причастности 10200 лиц к незаконной торговле голосами граждан в преддверии прошедших в июле выборов в парламент. Свое заявление глава силового ведомства сделал в ходе выступления в законодательном органе республики.

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Примечательно, что перед предыдущим голосованием, состоявшемся в апреле и приведшем к формированию служебного правительства, число подобных правонарушений было в десятки раз меньше. Сложно не увидеть причину этого в утрате прозападной партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) рычагов управления страной в мае текущего года в результате роспуска парламента. Тогда депутаты на время остались без работы, в частности, из-за нежелания политсил вступать в необходимую для формирования кабмина коалицию с изрядно запятнавшей свою репутацию ГЕРБ.

По словам Рашкова, в ходе расследования, среди прочего, было установлено, что давлению со стороны чиновников подвергались директоры школ и учителя, которых обязывали проводить агитацию за определенную партию. В МВД, подчеркнул министр, поступило множество соответствующих сигналов, отправители которых пожелали остаться неизвестными из-за страха быть уволенными.

Напомним, после прихода к власти в Болгарии служебного правительства началась масштабная ревизия деятельности ГЕРБ, под контролем которой страна находилась примерно десять лет. Партию, заявлявшую о себе как о приверженице западных ценностей и надежного партнера Евросоюза, уличили в создании криминальных схем, узаконенной коррупции, прослушке оппозиционеров, скупке голосов избирателей, рэкете и неэффективной растрате госбюджета.

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