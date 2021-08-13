Возможно, клоны с планеты Камино навсегда были бы оставлены в забвении после этого, но мировая пандемия внесла корректировки, и в Disney перераспределили свои ресурсы, сделав приоритетным направлением создание контента для стриминга - так, наряду еще с целой кучей проектов, случился анонс мультсериала "Звездные войны: Бракованная партия", последний эпизод которого вышел сегодня, 13 августа.

В нем внимание зрителей фокусируют не на простых клонах, а на элитном "Отряде-99", бойцы которого были генетически модифицированы сильнее своих собратьев, из-за чего их называют то дефективными, то улучшенными.

Персонажи эти уже появлялись в одной из сюжетных арок "Войн клонов" и представляют собой вполне клишированные типажи: угрюмый и неразговорчивый снайпер, ботаник и всезнайка в очках, добродушный здоровяк, нужный в основном для построения шуток в сценарии, отвечающий за технику полудроид и бесстрашный лидер, всю дорогу косплеящий Джона Рэмбо. Также по ходу событий к ним примыкает девочка по имени Омега, которая тоже является клоном Джанго Фетта.

Хронологически сериал стартует почти сразу же после приведения в действие знаменитого и печального "Приказа 66" - у клонов в голове щелкает чип-ингибитор, и они начинают неистово истреблять джедаев. Одному из таких чувствительных к Силе - падавану Калебу - благодаря самопожертвованию своей наставницы удается сбежать. В будущем он станет важным членом Сопротивления и ключевым персонажем мультсериала "Повстанцы".

И это только первая отсылка в длинной череде. Если составить список серий, то почти в каждой будет какой-либо референс к другим проектам "Звездных войн". Здесь покажут становление наемницы Феннек Шанд из "Мандалорца"; совсем юного Ранкора, которого через много лет в яме Дворца Джаббы прикончит Люк Скайуокер; охотника за головами Кэда Бэйна, привносившего атмосферу вестерна в далекую-далекую галактику задолго до Дина Джарина; еще не слетевшего с катушек Со Герреру; Геру Синдуллу и Чоппера из тех же "Повстанцев"; старину Капитана Рекса; Рафу и Трейс Мартез и многих других.

Беда только в том, что все вышеперечисленные известны далеко не широкой аудитории, а только самым хардкорным последователям "секты Лукаса". Отклик, соответственно, от всего этого пестрящего разнообразия также не может быть масштабным.

При этом какой-то отдельный эпизод "Бракованной партии" очень тяжело обвинить в филерности, потому что весь проект по своей сути - это один сплошной филер. Огромная бочка фан-сервиса, не разбавленного абсолютно ничем. Нет, у мультсериала есть какой-то сквозной сюжет, но его описание можно уместить буквально в несколько фраз: война закончилась, клоны учатся жить в новом мире, выполняют миссии в качестве наемников, попутно разбираясь с текущими проблемами.

"Бракованная партия" наступает на те же грабли, что в свое время осваивали первые сезоны "Войн клонов" - события мультсериала ни на что глобально не влияют, поэтому наблюдать за их развитием неинтересно. А живых персонажей, которым можно переживать, вроде той же Асоки, авторы предложить не могут.

При этом обязательно стоит отметить замечательный визуальный стиль, музыкальное и звуковое оформление, буквально за уши вытягивающие отдельные эпизоды, а также игру актеров на озвучке - Ди Брэдли Бейкер просто потрясающе "раскладывает" голос на всю главную пятерку, создавая действительно отличающихся друг от друга персонажей. По-другому, с высокими требованиями к качеству у Disney, наверное, быть и не могло.

Но общее плачевное положение дел это, к сожалению, изменить не может. Похождения "особенных" клонов - это контент, рассчитанный исключительно на яростных фанатов и завсегдатаев "Вукипедии", рядовой зритель вряд ли досмотрит шоу дальше первого эпизода - ведь на одних пасхалках историю не построить (это разве что Стивену Спилбергу по плечу).

Студия уже подтвердила, что мультсериал получит второй сезон, и, если Lucasfilm кардинально не поменяют концепцию, лучше бы он стал последним.

Star Wars: @TheBadBatch will return for a second season in 2022. Prepare for the two part finale of season one starting tomorrow, only on @DisneyPlus. #TheBadBatch pic.twitter.com/TOs5Lh34bT — Star Wars (@starwars) August 5, 2021

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