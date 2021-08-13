В Японии из-за ливней объявлена эвакуация почти 3 млн человек

На юго-западе Японии объявлена эвакуация почти трех миллионов человек из-за сильных и продолжительных дождей. Такую информацию распространил телеканал NHK.

По его данным, на 20,7 тысячи жителей префектуры Кумамото распространяется пятый, самый высокий уровень предупреждения об опасности. Если на этом этапе добраться до эвакуационного пункта не удалось, рекомендуется оставаться на месте и предпринять срочные меры для спасения жизни, пишет РИА Новости.

Еще 2,82 миллиона человек в префектурах Хиросима, Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима получили указание срочно эвакуироваться из мест, представляющих опасность. Данный призыв соответствует четвертому уровню опасности.

Ожидается, что дожди в Японии будут идти до субботы, что серьезно увеличивает риск паводков и оползней. Жителей юго-западных районов страны призвали внимательно следить за сообщениями метеорологов.