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Рубрика: В мире

В Японии из-за ливней объявлена эвакуация почти 3 млн человек

На юго-западе Японии объявлена эвакуация почти трех миллионов человек из-за сильных и продолжительных дождей. Такую информацию распространил телеканал NHK.

Фото: IHH / AFP
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По его данным, на 20,7 тысячи жителей префектуры Кумамото распространяется пятый, самый высокий уровень предупреждения об опасности. Если на этом этапе добраться до эвакуационного пункта не удалось, рекомендуется оставаться на месте и предпринять срочные меры для спасения жизни, пишет РИА Новости.

Еще 2,82 миллиона человек в префектурах Хиросима, Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима получили указание срочно эвакуироваться из мест, представляющих опасность. Данный призыв соответствует четвертому уровню опасности.

Ожидается, что дожди в Японии будут идти до субботы, что серьезно увеличивает риск паводков и оползней. Жителей юго-западных районов страны призвали внимательно следить за сообщениями метеорологов.

В мире Восточная Азия Япония

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