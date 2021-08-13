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13.08.2021 13:54
Рубрика: В мире

В Киргизии задержан дебошир, напавший на русскоговорящую девушку

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии задержан и заключен под стражу дебошир, напавший на русскоговорящую девушку. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел (МВД) КР.

Напомним, пьяный мужчина набросился с кулаками на одну из сотрудниц игротеки. Ему не понравилось, что она стала обслуживать его на русском языке, и потребовал разговаривать с ним на киргизском. Когда же она отказалась, он попытался применить к ней физическую силу.

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Позже Государственный комитет национальной безопасности КР сообщил, что мужчине было вынесено предупреждение об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. Однако сегодня суд принял решение о заключении дебошира под стражу.

По поводу сложившейся ситуации Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Киргизии Николай Удовиченко сделал официальное заявление, в котором выразил озабоченность случившимся. Добавим, что министерство внутренних дел России запретило гражданину КР Али Алимбаеву въезд в страну в течение 10 лет.

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