В Кремле оценили призыв "Альянса патриотов Грузии"

В Москве обеспокоены состоянием отношений с Грузией и согласны с необходимостью их нормализации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кремля на просьбу прокомментировать открытое письмо партии "Альянс патриотов Грузии" президенту Владимиру Путину.

"Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения", - подчеркнули в пресс-службе Кремля. "Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва", - напомнили в Кремле.

Обращение "Альянса патриотов Грузии" подтверждает, что, "несмотря на все потуги русофобов и радикалов", в республике остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между двумя странами, заметили в кремлевской пресс-службе.