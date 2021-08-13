В парламенте Болгарии показали запись избиения полицией лежащих митингующих

В парламенте Болгарии на экран вывели видео, на котором несколько сотрудников полиции избивают ногами и дубинками лежащих на асфальте граждан, принявших участие в протестах.

Запись датируется июлем прошлого года, когда в стране проходили наиболее масштабные митинги против правительства экс-премьера Бойко Борисова, ярого приверженца западной идеологии. На кадрах видно, как работники правоохранительных органов оттащили уже скованных в наручники митингующих за колонну, подальше от свидетелей, после чего приступили к побоям.

Видео было продемонстрировано в ходе заседания парламентской комиссии по ревизии действий силовых структур страны во время массовых демонстраций 2020-2021 годов. "Если бы эти люди были военнопленными, подобное поведение по отношению к ним было бы нарушением Женевской конвенции", - прокомментировал вопиющий инцидент председатель комиссии Николай Хаджигенов.

В Болгарии, уже почти пятнадцать лет являющейся членом Евросоюза, сохраняется серьезный кризис, вызванный, в первую очередь, политическими решениями управлявшего страной приблизительно десять лет Борисова и подконтрольной ему партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Сейчас же, после провальных для ГЕРБ выборов, новое руководство республики пристально расследует все огрехи прозападников, в том числе, и халатность силовых структур.