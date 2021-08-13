Новости

Салфетку со слезами Месси продают за 1 миллион долларов 20:03
В парламенте Болгарии показали запись избиения полицией лежащих митингующих 19:56
Онколог назвала симптомы "мужского" и "женского" рака 19:53
В Москве задержана женщина, бросившая младенца во дворе 19:51
В Москве арестован виновник крупного ДТП на остановке 19:25
Родители опознали тело пропавшего в Турции россиянина 19:17
Медицина достойно справляется с вызовами, которые ставит перед нами коронавирус - академик Румянцев 19:15
Абрамченко рассказала об очистных сооружениях для спасения Байкала 19:01
Белорусские танкисты прибыли на подмосковный полигон "Алабино" 18:45
В Болгарии более 10000 человек подозреваются в торговле голосами избирателей 18:41
На производство тепличных овощей могут выделить дополнительную господдержку 18:26
ПФР разъяснил, кто может получить компенсацию при переезде 18:19
ВОЗ объяснила, почему не советует обязательную вакцинацию от COVID-19 18:16
Националисты призвали олимпийского чемпиона из Украины "валить в Африку" 18:15
Лукашенко дал оценку политическому кризису в Литве 18:14
ЦБ: В июле годовая инфляция снизилась на 0,04 п.п. до 6,46% 18:09
Россия в разы увеличила экспорт ржи и риса 18:08
Задолженность малого бизнеса по льготному кредитованию превысила 1 триллион 17:58
Суд обязал Леонида Волкова заплатить полмиллиона за клевету 17:56
В Совфеде оценили предложения из Грузии по нормализации отношений с РФ 17:30
ФАС составила протокол на АО "Тандер" за попытку помешать проверке 17:30
В РПЦ поддержали предложение о продаже крепкого алкоголя с 21 года 17:28
Росавиация запретила "Витязь-Аэро" возить пассажиров после крушения Ми-8 17:17
ГП обжалует приговор осужденной Соболь за организацию несанкционированного митинга 17:15
Главный тренер клуба КХЛ "Адмирал" Востриков покинул свой пост 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 19:56
Рубрика: В мире

В парламенте Болгарии показали запись избиения полицией лежащих митингующих

Текст: Александр Гацак (София)

В парламенте Болгарии на экран вывели видео, на котором несколько сотрудников полиции избивают ногами и дубинками лежащих на асфальте граждан, принявших участие в протестах.

Запись датируется июлем прошлого года, когда в стране проходили наиболее масштабные митинги против правительства экс-премьера Бойко Борисова, ярого приверженца западной идеологии. На кадрах видно, как работники правоохранительных органов оттащили уже скованных в наручники митингующих за колонну, подальше от свидетелей, после чего приступили к побоям.

В Болгарии более 10000 человек подозреваются в торговле голосами избирателей

Видео было продемонстрировано в ходе заседания парламентской комиссии по ревизии действий силовых структур страны во время массовых демонстраций 2020-2021 годов. "Если бы эти люди были военнопленными, подобное поведение по отношению к ним было бы нарушением Женевской конвенции", - прокомментировал вопиющий инцидент председатель комиссии Николай Хаджигенов.

В Болгарии, уже почти пятнадцать лет являющейся членом Евросоюза, сохраняется серьезный кризис, вызванный, в первую очередь, политическими решениями управлявшего страной приблизительно десять лет Борисова и подконтрольной ему партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Сейчас же, после провальных для ГЕРБ выборов, новое руководство республики пристально расследует все огрехи прозападников, в том числе, и халатность силовых структур.

В мире Европа Болгария РГ-Видео

Главное сегодня

В Керчи началась эвакуация жителей подтопленных улиц
Собянин отменил обязательную удаленку в Москве
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей
Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уехать из Донбасса
Украина купит у Польши вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана